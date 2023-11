Byli rywale Mateusza Gamrota (23-2-1NC, 8 KO, 5 SUB), czyli Beneil Dariush (22-5-1, 5 KO, 8 SUB) i Arman Tsarukyan (20-3, 8 KO, 5 SUB), zmierzą się w grudniu na gali UFC Fight Night w Austrin. Będzie to główne wydarzenie tego wieczoru.