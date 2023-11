ATP w Paryżu. Hubert Hurkacz - Francisco Cerundolo. Relacja i wynik na żywo

Hubert Hurkacz dzielnie walczy o awans do turnieju ATP Finals w Turynie. Polak w środę rozbił Bautiste Aguta i o ćwierćfinał turnieju zmierzy się z Argentyńczykiem - Francisco Cerundolo. Relacja i wynik na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Francisco Cerundolo na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 14:00.

Dla Huberta Hurkacza zmagania w Paryżu to coś więcej niż kolejny tysięcznik. Polak niezmiennie walczy o awans do turnieju finałowego w Turynie, a do czołowej ósemki brakuje mu naprawdę niewiele. Optymizmem napawają wyniki jakie najlepszy polski tenisista osiąga w stolicy Francji.

ZOBACZ TAKŻE: "Niby jest to organizacja zawodniczek a nie mamy nic do powiedzenia". Świątek uderza w WTA

W środę Hurkacz rywalizował z Roberto Bautisto-Agutem. Hiszpan przez cały mecz właściwie przyglądał się temu, co w polu serwisowym wyczynia Polak. Wrocławianin posłał w stronę rywala 19 asów. To bagatela o 18 więcej niż rywal. Polakowi na paryskim korcie wychodziło praktycznie wszystko. Znakomity serwis, precyzyjny return i szeroka kombinacja uderzeń sprawiły, że na początku drugiego seta, Bautisa-Agut cisnął rakietą o kort.

Ostatecznie po niespełna godzinie nierównej walki, Polak zameldował się w 1/8 finału. O ćwierćfinał paryskiego tysięcznika "Hubi" powalczy z Franciscem Cerundolo. Argentyńczyk po raz trzeci w karierze pokonał Caspera Ruuda. Norweg jako pierwszy miał piłkę setową, ale przegrał obie partie i to 25-latek z Buenos Aires będzie rywalem Polaka w walce o awans do kolejnej rundy.

Nieco ponad rok temu obaj zawodnicy rywalizowali na korcie twardym w Astanie. W tamtym meczu Polak pokonał rywala w dwóch setach. Jak będzie dzisiaj?

Relacja i wynik na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Francisco Cerundolo na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 14:00.

K.P, Polsat Sport