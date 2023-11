ATP w Paryżu: Jannik Sinner - Alex De Minaur. Relacja i wynik na żywo

Jannik Sinner nie ma czasu na odpoczynek. Włoch ma niezwykle intensywną końcówkę sezonu. Kilka dni temu rozgrywał finał turnieju w Wiedniu. Po zwycięstwie nad Daniłem Miedwiediewem 22-latek podniósł w górę 10 puchar rangi ATP. To wszystko to jednak dla Sinnera bardzo odległa przeszłość. Z Wiednia 4. tenisista rankingu przeniósł się do Paryża i już ma za sobą pierwszy mecz w stolicy Francji.

Zwycięstwo nad Mackenzim McDonaldem nie przyszło jednak Włochowi łatwo. Amerykanin wygrał pierwszego seta, a w drugim Sinner długo nie był w stanie znaleźć sposobu na przełamanie serwisu 28-latka. Ostatecznie wygrał partię do pięciu a w trzecim secie "pożarł" McDonalda wygrywając do 1.

O ćwierćfinał w Paryżu Sinner powalczy z Alexem De Minaurem. Australijczyk w swoim pierwszym meczu w Paryżu "odprawił z kwitkiem" Andy'ego Murraya. Tym, co zwraca uwagę w grze 24-latka względem poprzedniego sezonu, jest znacząca poprawa własnego podania. Na kortach twardych De Minaur wygrał do tej pory 78% gemów serwisowych.

Relacja i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alex De Minaur na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 17:00.

K.P, Polsat Sport