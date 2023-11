ATP w Paryżu: Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev. Relacja i wynik na żywo

To będzie jeden z najlepszym pojedynków o ćwierćfinał turnieju ATP w Paryżu. Na wprost siebie staną dwaj zawodnicy z czołowej dziesiątki rankingu. Stefanos Tsitsipas zmierzy się z Alexandrem Zverevem. Relacja i wynik na żywo z meczu Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 14:30.

Gdyby Alexander Zverev mógł wymazać z pamięci ostatnie dwa lata, to z pewnością Niemiec rozważyłby te opcje. W 2022 roku w trakcie półfinału Rolanda Garrosa 26-latek doznał fatalnej kontuzji stawu skokowego. Ostatecznie 9. tenisista rankingu wrócił do dobrej formy, ale ostatnio nie wiedzie mu się również na gruncie prywatnym.

Kilka dni temu Sąd rejonowy w Berlinie nałożył na Zvereva grzywnę w wysokości 450 tysięcy euro za przemoc domową. Była partnerka tenisisty Olga Szarypowa w 2020 roku złożyła przeciw niemu proces, twierdząc, że podczas jednej z kłótni doznała uszczerbku na zdrowiu.

Jedynym pozytywnym aspektem dla Zvereva wydaje się fakt, że Niemiec powoli wraca do najwyższej dyspozycji. Na kortach w Paryżu radzi sobie całkiem nieźle. W czwartek powalczy o ćwierćfinał imprezy ze Stefanosem Tsitipasem.

Grek już w pierwszym meczu paryskiego tysięcznika musiał mierzyć się ze świeżo mianowanym mistrzem z Bazylei - Felixem-Augerem Aliassimem. Ku zaskoczeniu kibiców Tsitsipas nie dał najmniejszych szans Kanadyjczykowi, którego pokonał 2:0. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Grek wykorzystał swoje szanse. Tym, co dręczyło 6. tenisistę świata przez cały sezon, był fakt, że nie potrafił on wykorzystywać błędów rywali. 77 punków zdobytych przy 199 "brejkach" jest statystyką, która plasuje go pod tym względem na 133. miejscu wśród wszystkich zawodników w tourze.

Obaj zawodnicy znają się jak "łyse konie". Do tej pory rywalizowali ze sobą aż 12 razy. 8 z tych pojedynków wygrał Tsitsipas, który wydaje się faworytem również w czwartkowym meczu.

K.P, Polsat Sport