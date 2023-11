Męczarnie mistrzów kraju w Fortuna Pucharze Polski. Wygrali dopiero po dogrywce

Gospodarze chcieli zrehabilitować się za wstydliwą porażkę ligową, którą ponieśli w ostatniej kolejce. Przegrali wtedy z Górnikiem Zabrze 0:5. Początek należał jednak do Rakowa, który starał się kreować sobie kolejne sytuacje. ŁKS zdołał jednak przetrwać i wraz z upływem kolejnych minut sam miewał ciekawe akcje. Najlepszą z nich miał Kay Tejan, który tylko sobie znanym sposobem nie zdołał pokonać Vladana Kovacevica, będąc kilka metrów od bramki.



Po przerwie dominowała już tylko jedna drużyna. Mistrzowie Polski przez większość czasu przebywali na połowie ŁKS, oddawali sporo strzałów, ale kiedy już trafiali w bramkę, to na wysokości zadania stawał Dawid Arndt. To właśnie bramkarz gospodarzy długo ratował swoich kolegów przed stratą gola. Swoje robił też Nacho Monsalve.



Raków oddał 24 strzały, ale to nie wystarczyło, by rozstrzygnąć spotkanie w podstawowym czasie gry. Potrzebna była dogrywka. Gospodarze nadal byli skupieni na defensywie, ale ich sytuacja skomplikowała się jeszcze mocniej w setnej minucie, kiedy to drugą żółtą kartkę obejrzał Piotr Janczukowicz. Rezerwowy ŁKS otrzymał ją za... próbę wymuszenia rzutu karnego.



Łodzianie wytrzymali do 109. minuty. Wtedy Arndt w końcu skapitulował, choć odbił strzał Marcina Cebuli, to przy dobitce Władysława Koczerhina nie miał już nic do powiedzenia. Raków podwyższył wynik w 119. minucie po pięknym uderzeniu Bena Ledermana.



Raków wygrał 2:0 i awansował do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski.

ŁKS Łódź - Raków Częstochowa 0:2 (0:0, 0:2)

Bramki: Koczerhin 109, Lederman 120.

jb, Polsat Sport