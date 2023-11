Polska kontra Ukraina 2 grudnia w Kościerzynie. Kajetan Kalinowski stanie do walki z Maxem Miszczenką, a ich rywalizacja ma status eliminatora do pojedynku o zawodowe Mistrzostwo Polski w wadze półciężkiej.

O tej walce mówi się od dawna. Kajetan Kalinowski to zwycięzca pierwszego w Polsce turnieju wagi junior ciężkiej, w którym pokonał m. in.: olimpijczyka z Rio Igora Jakubowskiego. Zawodnik z Lublina zdecydował się jednak zejść do wagi półciężkiej, w której wygrał dwa kolejne pojedynki.

- Pracuję ciężko i sumiennie, jak zawsze. Nad zbijaniem wagi czuwa mój dietetyk Jonatan Kujawa. Boksersko przygotowuję się z Hakobem Karapetyanem i Roberlaiem Wallenem w klubie bokserskim Karlino. Tam aktualnie mieszkam i zasuwam - opowiada Kalinowski, którego rywalem podczas MASMAT Rocky Boxing Night w Kościerzynie będzie coraz bardziej niebezpieczny Max Miszczenko. Ukrainiec, który z walki na walkę czyni postępy, jest bohaterem ostatniej kontrowersji. Wg wielu obserwatorów Ukrainiec wygrał październikową walkę z Łukaszem Staniochem, choć oficjalnie sędziowie orzekli remis.

- Szkoda nawet o tym gadać. Wygrałem walkę - denerwuje się Miszczenko, któremu na przygotowanie do starcia z Kalinowskim zostało półtora miesiąca.

- Mało czasu, ale wielka motywacja i wielkie marzenia, po które trzeba iść. Kalinowski ma kondycję, ma cios, ma wszystko. To dobry pięściarz. Kto wie czy nie pójdzie po nokaut.

W istocie Kajetan Kalinowski na 6 wygranych ma 4 nokauty. Słynie z ciężkiej ręki i skutecznie wywraca rywali.

- Podchodzę jak zawsze do każdego z szacunkiem. Miszczenko to pięściarz lotny na nogach i nie będzie się wdawał w niepotrzebną bitkę. Ja będę przygotowany na wymagająca walkę i nie będę szukał nokautu. Zrobię po prostu swoją pracę, aby wygrać - zaznacza Kalinowski.

Walka Kalinowski - Miszczenko 2 grudnia w Kościerzynie odbędzie się w limicie kategorii półciężkiej (79,379 kg).

- Pozwalamy tu na jeden, dodatkowy kilogram tolerancji - zastrzega Marcin Burandt właściciel i prezes sponsora tytularnego, firmy Masmat i dodaje - Zawodnicy zmierzą się na dystansie 8 rund, a ten pojedynek jest oficjalnym eliminatorem do walki o Mistrzostwo Polski w wadze półciężkiej.

Na MASMAT Rocky Boxing Night 2 grudnia w Kościerzynie w wadze ciężkiej zadebiutuje Nikodem Jeżewski, który zmierzy się z Jakubem Sosińskim. W hali Sokolnia do ringu wrócą też czołowi pięściarze Rocky Boxing Promotion: Artur "Bizon" Bizewski i Domninik Harwankowski. Nie zabraknie walk pań. W sumie kibice zobaczą 9 pojedynków, a walki zawodowe poprzedzi oficjalny sparing mistrza Polski wagi ciężkiej Kacpra Meyny z Jackiem Gałązką. Przeciwników pozostałych pięściarzy grupa Rocky Boxing przedstawiać będzie w informacjach prasowych i w mediach społecznościowych. Bilety na galę dostępne na portalu ebilet.pl.

