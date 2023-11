Popis Troy'a Terry'ego. Anaheim Ducks przedłużyli serię zwycięstw

Hokeiści Anaheim Ducks pokonali u siebie po dogrywce Arizona Coyotes 4:3 w środowym meczu ligi NHL, co było ich piątym zwycięstwem z rzędu. Hat-tricka zanotował Troy Terry.

Terry dwa pierwsze gole zanotował w pierwszej tercji, dając swojemu zespołowi prowadzenie 2:0. Jeszcze przed końcem tej części meczu wynik wyrównali jednak Lawson Crouse oraz Logan Cooley, dla którego był to pierwszy gol w NHL.

Crouse w drugiej tercji ponownie umieścił krążek w bramce rywali i to Coyotes mieli przewagę 3:2. Gol Leo Carlssona doprowadził natomiast do dogrywki. W niej Terry zapewnił swojej ekipie wygraną. To dla niego drugi hat-trick w karierze.

Po dwóch porażkach z rzędu na zwycięską ścieżkę powrócili hokeiści Colorado Avalanche, którzy pokonali u siebie St. Louis Blues 4:1.

Szósty przegrany mecz z kolei zanotował zespół Calgary Flames. W środę u siebie musiał uznać wyższość Dallas Stars 3:4.

fdz, PAP