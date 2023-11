Triumfalne tournee Springboks po kraju. Piękne obrazki w Pretorii

Ze złotymi medalami na szyjach gracze dotarli do siedziby rządu w stolicy żółtym autobusem z otwartym dachem i wymienili uścisk dłoni z prezydentem.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy zwycięzcę Pucharu Świata w rugby! Obronili tytuł i przeszli do historii

- W sobotni wieczór triumfalnie opuściliście boisko i przeszliście do legendy – pogratulował zawodnikom Ramaphosa, który niedawno ogłosił 15 grudnia dniem wolnym od pracy, aby uczcić triumf reprezentacji odniesiony w ubiegły weekend w Saint-Denis pod Paryżem w meczu finałowym przeciwko Nowej Zelandii (12-11).

- Podnieśliście morale całego narodu i napełniliście nas dumą. Zjednoczyliście naród Republiki Południowej Afryki - dodał prezydent.

Rano ulice Pretorii wypełniły się kibicami, którzy przyszli powitać swoich nowych bohaterów narodowych, zdobywców czwartego w historii kraju tytułu mistrzów świata. Rugby to jedna z najpopularniejszych dyscyplin w tym południowoafrykańskim kraju.

- Podobnie jak Wy, pochodzimy z bardzo różnych środowisk. Chcieliśmy pokazać, że różnorodność jest naszą siłą – podkreślił Siya Kolisi, pierwszy czarnoskóry kapitan drużyny Springboks, który zadedykował puchar „narodowi Republiki Południowej Afryki”.

Przez 90 lat selekcjonerzy Springboks wybierali do reprezentacji wyłącznie białych zawodników, a sportowcy rasy czarnej i mieszanej byli przypisani do oddzielnych lig. Sytuacja ta powoli ewoluowała po zakończeniu apartheidu, a w 1995 roku Nelson Mandela patronował wielorasowej drużynie, która zdobyła pierwszy tytuł mistrzów świata.

To zwycięstwo „przypomniało nam, że nawet w obliczu wielu wyzwań zawsze jest miejsce na optymizm i nadzieję” – powiedział prezydent Ramaphosa, odnosząc się do sytuacji w kraju zmagającym się z kryzysem gospodarczym i społecznym, endemicznym bezrobociem i stale pogłębiającymi się nierównościami.

Z Pretorii Springboks udają się do Johannesburga i Soweto, skąd w piątek ruszą do Kapsztadu, w sobotę do Durbanu (na wschodzie) i w niedzielę do East London nad Oceanem Indyjskim.

fdz, PAP