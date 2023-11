Hubert Hurkacz wciąż walczy o turniej WTA Finals w Turynie. Aby awansować do włoskich finałów, Polak musi wygrywać na kortach w Paryżu i liczyć na potknięcie bezpośredniego rywala - Holgera Rune. Duńczyka czeka arcytrudna przeprawa z Novakiem Djokoviciem. Hurkacz z kolei zmierzy się z deblowym partnerem - Grigorem Dimitrowem.

Bułgar to nie ten sam poziom sportowy co Djoković, ale 17. tenisista rankingu to zawodnik niezwykle doświadczony i umiejący wygrywać z teoretycznie dużo mocniejszymi rywalami. Przekonał się o tym choćby Daniił Miedwiediew, który nieoczekiwanie przegrał z Dimitrowem batalię o ćwierćfinał paryskiego tysięcznika.

Hurkacz i Dimitrow zmierzą się ze sobą po raz trzeci w karierze. Niestety Polak nie wspomina dobrze tych meczów. W Indian Wells, Monte Carlo i Rotterdamie lepszy był Bułgar. Czy Paryż będzie szczęśliwy dla Wrocławianina? Przekonamy się już za kilka chwil.



Relacja i wynik na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow na Polsatsport.pl. Początek od godziny 14:00.

K.P, Polsat Sport