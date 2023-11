Rune czuł na plecach oddech Huberta Hurkacza. Polak gonił Duńczyka w rankingu ATP Race, jednak przegrał z Grigorem Dimitrowem i stracił szanse na bezpośredni awans do ATP Finals.

Rune zagra z Djokoviciem. W trzech dotychczasowych meczach z Serbem pokonał go dwukrotnie i jako nieliczny tenisista może pochwalić się dodatnim bilansem starć z liderem rankingu ATP.

Dodatkowo na korzyść 20-latka przemawia to, że Djoković nie jest w najwyższej formie. W meczu o ćwierćfinał paryskiego tysięcznika Serb męczył się z Tallonem Griekspoorem. Faktem jest, że Holender zagrał znakomity mecz, ale w przy pewnie grającym Nole to i tak byłoby za mało na urwanie choćby seta. W czwartkowy wieczór ta sztuka udała się 23. tenisiście rankingu co z pewnością ucieszyło Holgera Rune i sprawiło, że Duńczyk jeszcze mocniej uwierzył w siebie przed ćwierćfinałową batalią z Serbem.

Relacja i wynik na żywo z meczu Novak Djoković - Holger Rune na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 19:30.

K.P, Polsat Sport