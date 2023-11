Kiedy rozlosowano drabinkę turnieju ATP w Paryżu, jasne stało się, że droga do potencjalnego finału dla Stefanosa Tsitsipasa nie będzie usłana różami. Już w pierwszym meczu Grek musiał zmierzyć się z niedawnym triumfatorem turnieju w Bazylei - Felixem Augerem-Aliassimem. Grek poradził sobie znakomicie. Wygrał w dwóch setach i udowodnił, że w Paryżu jest gotowy podjąć walkę z każdym rywalem.

Po równie pewnym i przekonującym zwycięstwie nad Alexandrem Zverevem, Tsitsipas awansował do ćwierćfinału. W nim Grek zmierzy się z Karenem Chaczanowem. Rosjanin w drodze do najlepszej ósemki turnieju pokonał między innymi swojego rodaka - Romana Safiullina. Z Tsitsipasem rywalizował do tej pory ośmiokrotnie. Sześć z tych pojedynków wygrał Grek i to on będzie faworytem również dzisiejszego starcia. Wygrany tego ćwierćfinału zagra ze zwycięzcą pary Hurkacz-Dimitrow.

Relacja i wynik na żywo z meczu Stefanos Tsitsipas - Karen Chaczanow na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 15:30.

K.P, Polsat Sport