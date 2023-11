Gwiazdor zaczepił Sochana. Mocna odpowiedź!

San Antonio Spurs pokonało Phoenix Suns 132:121, a Sochan i Booker odegrali w tym meczu ważne role. Polak rzucił 14 punktów i miał dziewięć asyst, podczas gdy wracający do gry gwiazdor "Słońc" zgromadził na koncie 31 oczek i 13 asyst.

Zobacz także: Hit transferowy w ORLEN Basket Lidze Kobiet!

Sochan często odpowiadał za krycie Bookera. W ostatniej kwarcie ten drugi po zdobyciu punktów wykrzyczał coś do 20-latka, co zarejestrowały kamery. Wideo szybko rozprzestrzeniło się po sieci, aż dotarło do samego Sochana, który postanowił je skomentować.

- Przegrali, pokażcie resztę - napisał w serwisie "X" (dawniej Twitter).

They lost, post the rest. https://t.co/BklFzyxRZI — Jeremy Sochan (@JeremySochan) November 3, 2023

Największą gwiazdą spotkania był Francuz Victor Wembanyama, który zdobył dla "Ostróg" 38 punktów.

Dwa dni wcześniej podopieczni trenera Gregga Popovicha pokonali faworyzowane "Słońca" na ich parkiecie 115:114 w niesamowitych okolicznościach - na niespełna minutę przed końcem spotkania przegrywali jeszcze pięcioma punktami.

jb, Polsat Sport