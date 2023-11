Koszykarze Śląska Wrocław mają nowego trenera. Wielki powrót

W ostatniej ligowej kolejce Śląsk przegrał na wyjeździe z zespołem Polski Cukier Start Lublin 85:102 i była to czwarta porażka w szóstym meczu. Do tego trzeba dodać pięć przegranych w Pucharze Europy. Cierpliwość włodarzy 18-krotnych mistrzów Polski się skończyła i w piątek poinformowali najpierw, że rozwiązali umowę z Olivierem Vidinem, a godzinę później, że pierwszym trenerem Śląska został Jacek Winnicki.

- Wracam do miejsca, w którym się wychowałem. To dla mnie duże przeżycie. Chciałem zapewnić kibiców, że ze swojej strony zrobię wszystko, żeby to była drużyna, którą chce się oglądać i żeby Śląsk ponownie był wielki. Musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że nie ma na co czekać i każdego dnia ciężko pracować, by ten zespół zaczął wygrywać. Każdy przychodząc na trening musi wiedzieć, że sytuacja nie jest w tej chwili dobra i od tej pory robimy wszystko, żeby to zmienić - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubu szkoleniowiec.

Dla Winnickiego to powrót do Śląska, w którym pracował w latach 1997-2003. Przez ten okres był przede wszystkim asystentem i w tej roli ma na koncie pięć mistrzostw kraju, ale miał też okazję samodzielnie poprowadzić Kosynierów i wówczas sięgnął po brąz. Później pracował m.in. w Prokomie Trefl Sopot, Turowie Zgorzelec, Agred BM Stali Ostrów Wielkopolski, a także kobiecych zespołach CCC Polkowice i Fenerbahce Stambuł. Przez trzy lata (2012-15) był też selekcjonerem kobiecej reprezentacji Polski, a ostatnio prowadził MKS Dąbrowa Górnicza.

To pierwsza zmiana trenera w tym sezonie w ekstraklasie koszykówki.

MC, PAP