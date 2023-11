Wygrzebali się z siatkarskiego piekła! Niesamowity dreszczowiec w starciu o Superpuchar Polski

Mecz o pierwsze trofeum obecnego sezonu rozpoczął się zaskakująco. Jastrzębianie wygrali serię akcji i prowadzili 6:0. Po takim otwarciu utrzymywali wyraźną przewagę, choć i oni nie uniknęli serii straconych punktów (16:11). Problemem ZAKSY było przyjęcie i błędy własne, których kędzierzynianie popełnili w tym secie aż dziewięć. W końcówce zbliżyli się na cztery oczka (22:18), ale Jastrzębski Węgiel spokojnie utrzymał przewagę. Ryan Sclater zamknął seta skutecznym atakiem (25:20).

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana. Na przestrzeni seta wynik oscylował wokół remisu (6:6, 11:11), żadna ze stron nie uzyskała znaczącej przewagi. W końcówce, po błędzie jastrzębian, ZAKSA odskoczyła na dwa oczka (20:22), jednak rywale szybko odrobili straty. Jastrzębski Węgiel miał piłkę setową po punktowym bloku, ale Bartosz Bednorz odpowiedział skutecznym atakiem i rozpoczął grę na przewagi. W niej Norbert Huber zaatakował z krótkiej, a po chwili Sclater dołożył punkt zagrywką (26:24).

Na początku trzeciej partii przewagę uzyskała drużyna z Jastrzębia-Zdroju (6:4, 9:6). Później asa posłał dobrze dysponowany Tomasz Fornal i było 12:7. Mistrzowie Polski wyraźnie się rozkręcili, ale siatkarze ZAKSY nie rezygnowali. Gdy wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty, poszła seria kędzierzynian od stanu 19:13 do 19:18. Fornal popisał się kolejnym asem, ale tym samym odpowiedział Daniel Chitigoi. Chwilę później Bednorz wyrównał, a młody Rumun dołożył kolejnego asa (21:22). Końcówka seta to festiwal asów, bo punktowali w tym elemencie jeszcze Huber (23:22) i Bednorz (23:24). Seta znów zwieńczyła walka na przewagi. W niej kolejny as – Marko Sedlacka (26:25) i niesamowita walka obu ekip. Zaciętą rywalizację zakończył błąd jastrzębian w ataku (29:31).

Wygrana w takich okolicznościach uskrzydliła ZAKSĘ. Jastrzębianie przysnęli na początku seta (0:3), a na domiar złego boisko musiał opuścić Norbert Huber. Set toczył się przy przewadze drużyny z Kędzierzyna-Koźla (8:11, 11:15). Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zmniejszyli różnicę (15:17), ale w końcówce kędzierzynianie pewnie zmierzali po wygraną. Aleksander Śliwka atakiem w linię dziewiątego metra ustalił wynik na 19:25 i zaprosił obie ekipy na tie-breaka.

Decydująca partia przyniosła wyrównaną walkę obu zespołów. Przy zmianie stron, po ataku Fornala punkt zaliczki mieli jastrzębianie (8:7). W końcówce przewagę uzyskała ZAKSA – atak, a później blok Andreasa Takvama pozwoliły odskoczyć na trzy oczka (10:13). Piłkę meczową wywalczył Bednorz (11:14), a Śliwka zakończył mecz skutecznym atakiem (12:15).

Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (24), Jean Patry (16), Norbert Huber (12), Jurij Gladyr (10) – Jastrzębski Węgiel; Bartosz Bednorz (25), Aleksander Śliwka (20) – ZAKSA. MVP: Bartosz Bednorz (21/35 = 60% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci w historii zdobyła Superpuchar Polski siatkarzy. Wcześniej triumfowała w latach 2019 i 2020. W dwóch poprzednich meczach o to trofeum kędzierzynianie przegrywali z Jastrzębskim Węglem – 0:3 w 2021 i 2:3 w 2022 roku.

Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:20, 26:24, 29:31, 19:25, 12:15)

Jastrzębski Węgiel: Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Marko Sedlacek – Jakub Popiwczak (libero) oraz Ryan Sclater, Edvins Scruders, Rafał Szymura, Moustapha M’Baye. Trener: Marcelo Mendez.

ZAKSA: Aleksander Śliwka, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Dmytro Paszycki, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Andreas Takvam, Przemysław Stępień, Daniel Chitigoi. Trener: Tuomas Sammelvuo.

RM, Polsat Sport