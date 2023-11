Ogromne zmiany w światowej siatkówce w najbliższych latach! Prezes PZPS zdradził szczegóły

FIVB planuje wprowadzenie sporych zmian w kalendarzu siatkarskim na lata 2025–2028. Dotyczyć on będzie m.in. rozgrywania najważniejszych imprez, a także sposobu kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. O szczegółach zmian opowiedział w magazynie #7strefa Sebastian Świderski. – Myślę, że ten kalendarz, który zaproponowano jest do zaakceptowania i jest w nim też czas dla zawodników i zawodniczek na odpoczynek – stwierdził prezes PZPS.

– W siedzibie FIVB odbyło się spotkanie, na którym były federacje Brazylii, Chin, Japonii, Włoch, Turcji i Polski. Rozmawialiśmy o kalendarzu rozgrywek w latach 2025–2028. Zostało nam to przedstawione jako propozycja. W grudniu, na spotkaniu zarządu FIVB ten kalendarz ma zostać zatwierdzony. Czy nasze uwagi zostaną wprowadzone? Tego nie wiemy – zaznaczył Sebastian Świderski.

Zobacz także: Siedem reprezentacji siatkarzy pewnych występu na igrzyskach! Kto zagra w Paryżu?

Przypomnijmy, że o dużych zmianach w kalendarzu rozgrywek mówiono już od pewnego czasu. Mistrzostwa świata od 2025 roku będą rozgrywane co dwa, a nie jak wcześniej co cztery lata. Mistrzostwa Europy, które rozgrywano w latach nieparzystych, od 2026 roku będą grane w latach parzystych. Teraz poznajemy kolejne szczegóły rewolucji w kalendarzu, m.in. te dotyczące kwalifikacji do dużych imprez.

– Kalendarz wygląda naprawdę ciekawie, bo nie będzie już takich wrzutek jak tegoroczne turnieje kwalifikacji olimpijskich. Rok wcześniej o tym nie wiedzieliśmy, nagle pojawia się turniej i trzeba było cały harmonogram, cały kalendarz ligowy przekształcać, budować od nowa. Kalendarz czteroletni da spokój, możliwość zaplanowania ligi, odpoczynku dla zawodników i przygotowania do poszczególnych imprez. W każdym sezonie, z wyjątkiem olimpijskiego, będą tylko dwie imprezy – Liga Narodów i mistrzostwa świata lub mistrzostwa Europy. Rok olimpijski 2028 będzie ciężki, bo tam dojdą jeszcze mistrzostwa Europy po igrzyskach. Myślę, że ten kalendarz, który zaproponowano jest do zaakceptowania i jest w nim też czas dla zawodników i zawodniczek na odpoczynek – powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

– Nie będzie żadnych turniejów prekwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy. My trochę o tym zapomnieliśmy, ale słabsze reprezentacje muszą grać, żeby się zakwalifikować. Teraz najważniejszy będzie ranking, z którego będzie się brało zespoły do poszczególnych turniejów. Mistrzostwa Europy 2026 będą pierwszą kwalifikacją do mistrzostw świata, ale również pierwszą kwalifikacją do igrzysk olimpijskich. To nowość, bo zwycięzcy mistrzostw kontynentalnych awansują na igrzyska olimpijskie. Awans na igrzyska uzyskają też trzy najlepsze drużyny mistrzostw świata, które wcześniej nie uzyskały awansu. Stawkę uzupełnią trzy najlepsze zespoły z rankingu – dodał prezes Świderski.

Prezes PZPS przyznał również, że upadł pomysł okienek zimowych. Rozgrywki ligowe mają natomiast trwać siedem miesięcy. Jakie jeszcze zmiany czekają nas w najbliższym czasie? Szczegóły w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport