Oba zespoły wywalczyły we wtorek na wyjazdach – nie bez problemów – awans do 1/8 finału Pucharu Polski. Gliwiczanie pokonali występujący na zapleczu ekstraklasy Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 1:0 po golu Michaela Ameyawa w czwartej minucie doliczonego czasu drugiej połowy. Kielczanie po dogrywce wygrali z trzecioligowymi rezerwami Legii Warszawa 4:2.

Krykun w Niecieczy zderzył się z rywalem tak pechowo, że doznał złamania kości twarzoczaszki.

- Nasze pole manewru w ofensywie mocno się kurczy. Serhij bardzo dużo nam dawał. Musimy sobie poradzić z jego brakiem nie tylko w piątkowym (18.00) meczu, ale prawdopodobnie do końca roku – dodał trener gliwiczan.

Podkreślił, że fakt, iż kielczanie też grali spotkanie PP, pozbawia okazji do wymówek.

- Po prostu trzeba dać z siebie wszystko. Wierzę, że będziemy gotowi, by grać na dobrej intensywności. To mecz ważny pod kątem tego, co chcemy osiągnąć do końca roku. Zdobycie trzech punktów bardzo by nam pomogło – zaznaczył.

Piast zajmuje 11 miejsce w tabeli mając 15 punktów. Korona jest 14 (14 punktów), ale z jednym zaległy meczem.

Vukovic podkreślił, że pucharowa wygrana podbudowała jego zespół, który w tym sezonie ligowym zremisował aż 9 spotkań ligowych.

- Byliśmy w nich za dobrzy, by przegrać, a nie na tyle dobrzy, by wygrać. Ciągle czegoś brakowało. Jeżeli ktoś zasłużył, by awansować po golu zdobytym w ostatniej minucie, to Piast z tej rundy. Wielokrotnie byliśmy blisko tego, by tak zwieńczyć swoje spotkanie. Udało się teraz i mam nadzieję, że to będzie dodatkowy bodziec dla nas, że możemy, potrafimy i będziemy to robić częściej – ocenił szkoleniowiec.

Komplementował pracę trenera Korony Kamila Kuzery, z którym przed laty grał w kieleckiej ekipie. Obaj prowadzą obecne drużyny od końca października 2022.

- Zrobił bardzo dużo. Spokojnie, zasłużenie utrzymał zespół w lidze. W tym sezonie widać kontynuację jego pracy. Nie ma w niej przypadku. Korona jest drużyną dobrze zorganizowaną, wybieganą, grającą momentami atrakcyjną piłkę. Musimy być przygotowani pod każdym względem, zdeterminowani, skoncentrowani – podsumował Vukovic.

Relacja i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

fdz, PAP