Mecz rozpoczął się w nocy z czwartku na piątek, lecz nie został dokończony ze względu na warunki pogodowe. Deszcz uniemożliwił kontynuowanie gry przy stanie 1:0 w setach dla Sabalenki oraz 5:3 w drugiej partii dla Rybakiny.

Spotkanie wznowiono kilkanaście godzin później. Reprezentantka Kazachstanu nie miała większych problemów z utrzymaniem serwisu i bardzo szybko wyrównała stan rywalizacji.

Trzeci set rozpoczął się od gema, który trwał... 17 minut. Padł on łupem Sabalenki. Kolejne, oprócz ostatniego nie trwały już tak długo, ale również miały swoje dramaturgię. Ten ostatni również miał swoje wzloty i upadki, ale ostatecznie wygrała go liderka światowego rankingu, która triumfowała 6:3 w ostatniej partii.



Tym samym to Sabalenka wywalczyła awans do półfinału WTA Finals.

Zmagania na kortach twardych w Cancun toczą się o cenne rankingowe punkty, ale i spore premie finansowe. W puli nagród jest 9 milionów dolarów. Finał odbędzie się 5 listopada.

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

Wyniki i tabela grupy Bacalar:

piątek



Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 4) 6:2, 3:6, 6:3

czwartek



Jessica Pegula (USA, 5) - Maria Sakkari (Grecja, 8) 6:3, 6:2



1. Jessica Pegula (USA) 3 3 0 6-0 - półfinał

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) 3 2 1 4-3 - półfinał

3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 3 1 2 3-5

4. Maria Sakkari (Grecja) 3 0 3 1-6

jb, Polsat Sport