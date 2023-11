Jesień Zagłębie zakończyło z niewielką stratą do czołówki, wiosną zameldowało się w półfinale Pucharu Polski, ale w regularnych rozgrywkach drużyna przestała już tak mocno punktować. Wiadomo, kto w takiej sytuacji poniósł konsekwencje. Rodowity sosnowiczanin, były piłkarz drużyny grającej jeszcze na wysłużonym Stadionie Ludowym, przez Bełchatów, Chojniczankę, GKS Tychy i… pracę eksperta w Polsacie Sport wrócił na swoje miejsce po siedmiu latach. Choć gdyby władzom klubu nie zabrakło wtedy cierpliwości, mógłby być kimś takim jak Tomasz Tułacz w Niepołomicach.

No właśnie. Cierpliwość. Od tamtego czasu licząc także pięciu (sic!) trenerów tymczasowych zmiany na tym stanowisku, liczą sobie dziewiętnaście roszad. Pewnie, że w tym czasie był awans, po którym błyskawicznie nastąpił natychmiastowy spadek. Od tamtego momentu Zagłębie zamiast bić się o powrót do elity martwi się o byt na zapleczu. Co rok! Nie inaczej jest i teraz.

Choć w przedsezonowych sondach drużynę z Sosnowca postrzegano bardziej w charakterze "czarnego konia" i jednego z kandydatów do baraży. Bo takimi nabytkami jak Joel Valencia (w Piaście najlepszy piłkarz Ekstraklasy), Hubert Matynia (powoływany przez Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski), Kamil Biliński (ex król strzelców Fortuna 1 Ligi) czy Juan Camara (niegdyś Jagiellonia) czy Oleksiy Bykov (były reprezentant ukraińskiej młodzieżówki) nie mógł się pochwalić żaden z klubów zaplecza. Do tego oddany do użytku nowoczesny stadion, na którym swe mecze w Europie rozgrywa Raków Częstochowa. To wszystko wreszcie musiało się zazębić. Ale jeszcze się nie zazębia.



Derbin przejmując drużynę zaczął od remisu i dwóch zwycięstw. Ostatnie dwie wygrane z rzędu tego klubu? To nie miało miejsca w ostatnich dwóch latach. Potem przyszły kontuzje, a wraz z nimi gorsze wyniki. Normalne. Ostatni tydzień to trudy rywalizacji z ówczesnym wiceliderem z Tychów, dogrywka w Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze, w końcu remis z Wisłą w Krakowie. Potężna dawka wymagań. Dziś sytuacja w tabeli jest trudna – przedostatnia lokata – ale spokojnie. Jak się coś wcześniej zaniedba, trzeba czasu, by to odbudować. To tak jak z murawą na stadionie. Jeżeli coś poszło nie tak na początku, potem trzeba się w tym "grzebać".



Dziś Zagłębie potrzebuje przede wszystkim spokoju. Stabilizacji. Wdrożenia planu i jego realizowania. Każdy nowy trener to inna koncepcja, inni ludzie, inny proces. To wszystko wymaga czasu. Jak ta roślinka, którą kiedyś na konferencję prasową w Cracovii w doniczce przyniósł Michał Probierz.



Derbin nigdy nie miał żalu do klubu, że kilka lat temu się z nim pożegnał. Zebrał różne doświadczenia, z Bełchatowem walczył najpierw o utrzymanie, by rok później do 1 Ligi awansować. Z Tychami grał w barażach o Ekstraklasę. W Polsacie Sport był zawsze pełen pasji i przygotowany do nowych zadań. Dziś też jest. Ma bagaż nowej wiedzy i świadomości, co i jak trzeba naprawiać. Zagłębie może w tym w sezonie znów walczyć będzie o utrzymanie, ale za kilkanaście miesięcy, kto wie? Potrzebuje tylko cierpliwości. A ona jest ponoć siostrą mądrości. Dobrze by było, by w klubie znów odtworzyła się rodzina, która dobrze wychodzi nie tylko na zdjęciach.

Polsat Sport