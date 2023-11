Pełna dominacja w Formule 1. "To najbardziej jednostronny sezon w historii"

Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrywając Grand Prix Brazylii odniósł 17. zwycięstwo w sezonie. Oznacza to, że Holender triumfował w 85 procentach tegorocznych wyścigów i pod tym względem jest najlepszym kierowcą w historii Formuły 1.

Do końca sezonu pozostały jeszcze dwa wyścigi. 19 listopada kierowcy będą rywalizować w Las Vegas, a 26 listopada w Abu Zabi. Nawet jeśli Verstappen nie odniesie już żadnego zwycięstwa, to w najgorszym razie wygra 77 procent wyścigów z tym sezonie. Do tej pory najlepszy pod tym względem był nieżyjący już Włoch Alberto Ascari z Ferrari, który w 1952 roku wygrał sześć z ośmiu, czyli 75 procent wyścigów.

- To nie jest tak, że kiedy dołączyłem do Formuły 1, moim celem było wygranie 3/4 wyścigów w sezonie. Takie rzeczy zdarzają się, gdy wszystko działa jak należy. Czuję się bardzo dobrze w bolidzie. Mój samochód jest bardzo konkurencyjny, a zespół rzadko popełnia błędy. Dlatego nasz sezon jest tak spektakularny. Ważniejsze jest dla mnie cieszenie się chwilą i maksymalne wykorzystanie każdej szansy - powiedział Verstappen po zwycięstwie w Sao Paulo.

ZOBACZ TAKŻE: Polski piłkarz porównany do... superbohatera!

W 2022 roku Holender odniósł 15 zwycięstw w Formule 1. W tym sezonie od maja do września miał serię 10 kolejnych zwycięstw z rzędu, a łącznie triumfował 17 razy. Jeśli przedłuży swoją passę, to może wygrać nawet 19 z 22 tegorocznych wyścigów. Jego współczynnik zwycięstw wynosiłby wówczas 86,3 procent.

Triumf w Sao Paulo był 52. zwycięstwem w karierze 26-latka i pod tym względem zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Wyprzedzają go jedynie Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91) i Sebastian Vettel (53). Kolejnym rekordem ustanowionym przez Verstappena jest prowadzenie przez 922 okrążenia. Verstappen i jego kolega z Red Bulla Sergio Perez w sumie byli na prowadzeniu przez 1055 okrążeń, co jest kolejnym rekordem. W tym sezonie Holender aż 19 razy stawał na podium. W klasyfikacji generalnej zdobył 524 punkty. Drugie miejsce zajmuje Perez, który ma 258 pkt.

Verstappen jest liderem Formuły 1 nieprzerwanie od Grand Prix Hiszpanii w maju 2022 roku i ma gwarancję, że zakończy sezon rekordową serią 39 wyścigów w roli lidera. W tym roku aż 11 razy wygrał wyścigi startując z pole position, a w zeszłym ustanowił rekord dziewięciu zwycięstw w sezonie spoza pole position.

Dziewiętnaste zwycięstwo Red Bulla w kampanii było wyrównaniem rekordu Mercedesa z 2016 roku. W tym sezonie jedynym zwycięzcą spoza Red Bulla był Carlos Sainz Jr. z Ferrari, który wygrał GP Singapuru.

- Mówimy o jednym z najlepszych kierowców w historii, w jednym z najszybszych bolidów. To najbardziej jednostronny sezon w historii Formuły 1 – skomentował Lando Norris z McLarena, który w niedzielę zajął drugie miejsce w GP Brazylii.

KP, PAP