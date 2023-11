Premier League: Tottenham - Chelsea. Relacja i wynik na żywo

W ostatnim meczu 11. kolejki angielskiej Premier League dojdzie do prestiżowych derbów Londynu. Ekipa Tottenhamu zmierzy się z Chelsea. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Sugerując się tabelą zdecydowanymi faworytami tego starcia są gospodarze, którzy walczą o pierwsze miejsce w tabeli. "Koguty" są obecnie wiceliderem z punktem straty do prowadzącego Manchesteru City. Tottenham wygrał cztery ostatnie spotkania.

Chelsea daleko do czołowych lokat. "The Blues" plasują się na odległym 13. miejscu ze stratą już 14 "oczek" do Tottenhamu. Po dwóch zwycięstwach z rzędu i remisie z Arsenalem, wydawało się, że podopieczni Mauricio Pochettino wchodzą na właściwe tory. W poprzedniej kolejce dwukrotni zdobywcy Pucharu Europy przegrali jednak u siebie z Brentford 0:2.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w lutym tego roku. Wówczas Tottenham wygrał 2:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Tottenham - Chelsea od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport