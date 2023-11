Rekordowe sumy w turnieju tenisa. Polki powalczą o wielkie kwoty!

W rozpoczynającym się we wtorek w Sewilli turnieju finałowym Billie Jean King Cup pula nagród osiągnie rekordowy poziom 9,6 mln dolarów, z czego zwycięski zespół otrzyma 2,4 mln - poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF).

Najbardziej prestiżowy turniej kobiecych drużyn, znany wcześniej pod nazwą Fed Cup, zrówna się pod tym względem z finałami męskich rozgrywek o Puchar Davisa - podkreśliła ITF.

ZOBACZ TAKŻE: "Papierowa liderka". O problemach Aryny Sabalenki słów kilka

W turnieju weźmie udział 12 zespołów, w tym Polki, które wystąpią w składzie: Magda Linette, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa, Weronika Falkowska i Martyna Kubka. Z turnieju kilka tygodni temu wycofała się Iga Świątek. Rywalkami biało-czerwonych w fazie grupowej będą Kanadyjki i Hiszpanki. Poszczególne mecze będą się składać z dwóch pojedynków singlowych oraz debla.

Do półfinałów awansują zwycięzcy czterech grup. Finały BJKC rozpoczną się we wtorek na stadionie piłkarskim La Cartuja w Sewilli i potrwają do niedzieli. Pucharu, wywalczonego przed rokiem w Glasgow, będą bronić Szwajcarki.

KP, PAP