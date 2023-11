"Huragan w Cancun nazywa się Świątek". Światowe media pod wrażeniem gry Polki

Światowe media w samych superlatywach rozpisują się na temat postawy Świątek. Ale nie może być inaczej, wszak Polka dała prawdziwy pokaz lekcji tenisa swoim adwersarkom.

Już w fazie grupowej było widać, że Świątek jest niesamowicie zdeterminowana, aby nie tylko pierwszy raz w karierze sięgnąć po triumf w WTA Finals, ale również powalczyć o odzyskanie pierwszego miejsca w rankingu WTA. Oba cele udało się zrealizować z nawiązką.

"Huragan w Meksyku nazywa się Świątek" - piszą wymownie dziennikarze "Puntodebreak", nawiązując do silnych wiatrów, jakich można było doświadczyć w Cancun w trakcie trwania turnieju.

"Nie sposób wymagać od Świątek lepszej postawy. To było ukoronowanie całego sezonu w jej wykonaniu. Pegula była kompletnie bezradna wobec potencjału oraz wagi piłek uderzanych przez swoją rywalkę" - napisali dalej.

"Iga Świątek szturmem wygrywa WTA Finals" - to z kolei relacja brytyjskiego Sky Sports, gdzie już w pierwszym zdaniu zaznaczono, że Polka zdetronizowała w rankingu światowym Arynę Sabalenkę.

Wspomniano również rekord, jaki Świątek pobiła podczas zmagań w Meksyku.

"Świątek straciła tylko 20 gemów. To najmniejsza liczba odkąd WTA Finals jest rozgrywany w tym formacie, czyli od 2003 roku. Wcześniej rekord należał do Justine Henin z 2007 roku, która oddała rywalkom 34 gemy" - zaznaczono.

Dodano także, że 22-letnia Świątek jest najmłodszą tenisistką od 2011 roku, która wygrała WTA Finals. Wówczas po triumf sięgnęła 21-letnia Petra Kvitova, która cztery lata później w finale przegrała z Agnieszką Radwańską.

Postawę Świątek komplementuje także "La Gazzetta dello Sport", która pisze o niesamowitej dominacji i pokazie siły naszej zawodniczki.

"Pokaz siły. Świątek zdeklasowała Pegulę i odzyskuje prymat w kobiecym tenisie. Imponujące zwycięstwo w finale, który trwał zaledwie 59 minut. Ostatni meczu turnieju był imponującą demonstracją siły Świątek, która pierwszy raz w karierze wygrała WTA Finals" - możemy przeczytać.

Włoscy dziennikarze napisali dosadnie, że z Polką po prostu... nie da się grać.

"Ingiocabile", co w wolnym tłumaczeniu można interpretować jako "nie do grania". "Polka to samo demonstrowała wielokrotnie w 2022 roku, kiedy zawładnęła rankingiem WTA po skończonej karierze Ashleigh Barty".

"Zwycięstwo odniesione z łatwością" - to z kolei francuskie "L'Equipe", która podkreśliło, że finał odbył się bez jakiegokolwiek suspensu i emocji, których przecież można było się spodziewać. Tymczasem Pegula "była kompletnie nie do poznania. Została stłamszona przez Polkę, a mecz trwał 59 minut" - skwitowano w największej gazecie sportowej nad Sekwaną.

W mocnych słowach na temat triumfu Świątek napisał brytyjski BBC.

"Świątek zniszczyła Pegulę. Polka przytłoczyła swoją rywalkę i zapewniła sobie pierwsze miejsce w rankingu WTA" - podkreślono.

Wspomniano również o dominacji sprzed roku, kiedy Świątek mogła pochwalić się serią 37 zwycięstw i sześcioma wygranymi turniejami z rzędu.