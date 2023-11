Mistrzynie Polski zmierzą się w fazie grupowej z rumuńskim Alba Blaj, francuskim Volero Le Cannet oraz ukraińskim Prometey-em Dni pro. Na papierze ekipy poziomem zbliżone do "Łódzkich Wiewiór", a może nawet słabsze, ale papier to nie boisku, a ligowe początki pokazały, że nie zawsze jest łatwo, lekko i przyjemnie. Jeżeli forma łodzianek nadal będzie rosła, to możemy oczekiwać, by siatkarki Alessandro Chiappiniego zawalczyły o pierwsze miejsce w grupie.



Grot Budowlane zmierzą się z kolei z turecką ekipą Magdaleny Stysiak Fenerbahce Stambuł, niemieckim Potsdam oraz słoweńskim Calcit Kamnik. Najsilniejsze wydają się siatkarki z Turcji prowadzone przez Stefano Lavariniego, wśród których błyszczy popularna "Stysia", pozostałe dwa zespoły powinny być równorzędnym przeciwnikiem dla Budowlanych. I choć w ostatniej kolejce ligowych zmagań zawodniczki trenera Macieja Biernata wydawały się nieco zagubione, to słabszy występ na krajowym podwórku mógł być częścią przygotowania do inauguracji Ligi Mistrzyń.



Rzeszowskie Rysice powalczą o wyjście z grupy między innymi z ekipą Joanny Wołosz - włoskim Imoco Conegliano, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, a który już w tym roku sięgnął po swój kolejny Superpuchar Włoch i można powiedzieć kolekcjonuje trofea krajowe i międzynarodowe. Belgijski Asterix Be Veren (niegdyś Asterix Kildrecht), będący kuźnią talentów dla krajowej reprezentacji i prowadzony przez selekcjonera kadry narodowej Belgii, nie powinien stanowić większej przeszkody. Niemiecki Allianz Stuttgart, natomiast to niebezpieczny team, który w ubiegłym roku mocno dał się w znaki ŁKS-owi, dziś naszpikowany gwiazdami niemieckiej i holenderskiej reprezentacji, uzupełniony przez siatkarki z USA może próbować namieszać. Łatwo nie będzie, ale patrząc na dokonania Rysic w ubiegłych latach oraz pracę, jaką włożono w coroczny progres możemy oczekiwać wyjścia z grupy, twardej walki i chęci sprawienia niespodzianki.



Do pierwszego gwizdka już coraz bliżej, więc zapraszam na hale i przed telewizory, bo znów szykują się niesamowite emocje.