FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie może już we wtorek przypieczętować awans do fazy pucharowej UEFA Champions Leauge. Warunkiem aby tak się stało jest zwycięstwo Dumy Katalonii w spotkaniu z Szachtarem Donieck. Relacja i wynik na żywo z meczu Szachtar Donieck - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:45.

Robert Lewandowski nie ma ostatnio najlepszego czasu. Polak wrócił co prawda do gry po kontuzji, ale wciąż czeka na strzeleckie przełamanie. Kapitan reprezentacji Polski ostatni raz do siatki rywali trafił 23 września, kiedy w meczu ligowym z Celtą Vigo dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Niemoc strzelecką Lewandowski może przerwać w meczu grupowym Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck. Ukraińcy po trzech meczach tegorocznej Ligi Mistrzów mają na koncie jedno, wyszarpane zwycięstwo 3:2 z Antwerpią. Teoretycznie wciąż mogą liczyć na awans do fazy pucharowej rozgrywek, ale do drugiego w tabeli Porto tracą obecnie trzy punkty.

W ostatnim meczu pomiędzy obiema ekipami górą była "Duma Katalonii" która wygrała na własnym obiekcie 2:1. Bohaterem tamtego meczu został Ferran Torres. Hiszpan strzelił gola i popisał się asystą przy trafieniu Fermina Lopeza. Z powodu wspomnianej kontuzji, mecz opuścił Robert Lewandowski. Czy we wtorek Polak poprawi dorobek strzelecki i zapewni swojej drużynie awans z grupy?

Relacja i wynik na żywo z meczu Szachtar Donieck - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:45.

K.P, Polsat Sport