Do rywalizacji w LM po trzech latach przerwy wracają siatkarki Grot Budowlani Łódź. Brązowe medalistki mistrzostw Polski na swojej drodze spotkają Fenerbahce Opet Stambuł, który latem ściągnął z Mediolanu Magdalenę Stysiak. Atakująca reprezentacji Polski cztery lata temu występowała w łódzkim klubie. Turczynki, które wiosną sięgnęły po mistrzostwo kraju, wymieniane są w gronie faworytek Ligi Mistrzyń, choć straciły swoją liderkę Melissę Vargas.

Łodzianki już we wtorek we własnej hali podejmować będą wicemistrza Niemiec SC Postdam. To rywal dość nieobliczalny, po zakończeniu ligowego sezonu stracił dwie ważne zawodniczki Serbkę Maję Savic oraz holenderską rozgrywającą Sarę van Aalen. Obie obecnie występują w Turcji. Grupę C uzupełnia słoweński Calcit Kamnik, który po raz ostatni występował w LM w sezonie 2020/21 – wówczas przegrał wszystkie sześć meczów.

Format Ligi Mistrzyń nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego sezonu - w rozgrywkach weźmie udział 20 klubów. Do ćwierćfinału automatycznie awansują zwycięzcy pięciu grup, natomiast drużyny z drugich lokat oraz jeden zespół z trzeciej pozycji w grupie z najlepszym bilansem wystąpią w barażach o trzy pozostałe miejsca w najlepszej ósemce.

Relacja i wynik na żywo meczu Grot Budowlani Łódź – SC Potsdam od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP