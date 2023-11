We wtorek 7 listopada w mediach społecznościowych pojawiły się niecodzienne zdjęcia Mike'a Tysona. Legenda boksu pojawiła się bowiem w Piątnicy, czyli do miejscowości znajdującej się pod Łomżą. Wszystko po to, by zakupić od tamtejszego handlarza setkę gołębi. Zdjęcie byłego pięściarza na polskim gospodarstwie robi furorę w sieci.

Nie od dzisiaj wiadomo, że Tyson interesuje się gołębiami. Amerykanin przyznał kiedyś, że opieka nad nimi przynosi mu ukojenie.

Tyson był pierwszym pięściarzem wagi ciężkiej, który jednocześnie posiadał tytuły mistrza świata WBA, WBC i IBF. Swoją ostatnią zawodową walkę odbył w czerwcu 2005 roku. Wtedy lepszy od niego okazał się Kevin McBride.

AA, Polsat Sport