Okradł Ronaldo, oszczędził Messiego. Szef mafii: Kocham go i tyle

Znane osobowości świata futbolu regularnie padają w Hiszpanii ofiarami szajki złodziei, z którą tamtejsza policja od wielu lat nie potrafił sobie poradzić. Jak się okazało, za włamaniami do najbardziej luksusowych i - przynajmniej teoretycznie - najlepiej chronionych posiadłości stoi albańska mafia. Jej lider, posługujący się pseudonimem "Alberto", opowiedział w rozmowie z dziennikarzami "El Espanol", że wśród okradzionych przez jego grupę gwiazd byli między innymi Cristiano Ronaldo i Johan Cruyff.

- W 2012 roku okradliśmy posiadłość Johana Cruyffa. Łup, który wówczas zgarnęliśmy, sięgał 20 tysięcy euro. Co ciekawe, sam Holender opowiadał później, że jego straty wyniosły dużo więcej, bo pół miliona euro. Jedna z moich grup okradła również dom Cristiano Ronaldo na jego rodzinnej Maderze chwalił się "Alberto".

Szef mafii albańskich złodziei przyznał, że jego grupa oszczędziła tylko jednego piłkarza: Lionela Messiego.

- Weszliśmy do jego domu w Hiszpanii, gdy on sam grał już w Paryżu. W Hiszpanii mieszkali natomiast jego rodzice. Doskonale znam tę okolicę, ale nie mogłem nic ukraść przez szacunek do Leo. To mój ulubiony piłkarz. Kocham go i tyle. Kilka razy powstrzymywałem nawet ludzi, którzy chcieli włamać się do jego domu - zakończył przestępca.

"Alberto" dodał, że podobnych skrupułów nie miał w przypadku innych gwiazd. Jego grupa wyniosła mniej lub więcej łupów z posiadłości Karima Benzemy, Angela Di Marii, Alvaro Moraty, a ostatnio również Sergio Ramosa. Domy gwiazd światowego futbolu okradane były najczęściej, gdy zawodnicy wyjeżdżali na mecze lub udawali się na urlopy.

RI, Polsat Sport