Prezydent FC Barcelona nie poleciał z drużyną na mecz LM. Powodem problemy zdrowotne

Ze względu na trwającą w dalszym ciągu rosyjską inwazję na terenie Ukrainy piłkarze z Doniecka są zmuszeni rozgrywać swoje międzynarodowe spotkania w innych państwach. W zeszłym sezonie Szachtar mecze w roli gospodarza grał na na stadionie warszawskiej Legii, w bieżącej kampanii ich "tymczasowym domem" został Volksparkstadion w Hamburgu. Do niemieckiego miasta ze względu na problemy zdrowotne nie pojechał prezydent "Dumy Katalonii" Joan Laporta.

Urodzony w 1962 roku działacz od dłuższego czasu walczy o poprawę swojego stanu zdrowia. Jak donoszą dziennikarze portalu "Relevo", Laporta we wrześniu doznał zakrzepu krwi. To wydarzenie spowodowało, że prezydent katalońskiego klubu jest pod stałą opieką lekarzy i dokonał kilku istotnych zmian w swoim stylu życia. Według informacji hiszpańskiej prasy Laporta schudł ostatnio około dziesięciu kilogramów. Zgodnie z zaleceniami lekarzy pochodzący z Barcelony polityk ma jednak ograniczyć podróżowanie samolotami i z tego też powodu zabraknie go na wyjazdowej potyczce z Szachtarem.

