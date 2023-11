Super Globe: Industria Kielce - Al-Najma Club. Relacja i wynik na żywo

Piłkarze ręczni Industrii Kielce we wtorek rozpoczną w Damman w Arabii Saudyjskiej udział w Super Globe, imprezie uznawanej za klubowe mistrzostwa świata. W pierwszym meczu zmierzą się z ekipą Al-Najma Club. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Grupowymi rywalami polskiej drużyny będą triumfator azjatyckiej Ligi Mistrzów Al-Najma Club z Bahrajnu i San Francisco CalHeat (USA), najlepszy zespół klubowy Ameryki Północnej i Karaibów.

Kielczanie do Super Globe zakwalifikowali się jako finalista ostatniej edycji Ligi Mistrzów. - To turniej, w którym każda drużyna chce wziąć udział. Niektórzy umniejszają rangę tych zawodów, ale to są klubowe mistrzostwa świata. Żeby zagrać w Arabii Saudyjskiej, musieliśmy włożyć bardzo dużo wysiłku w poprzednim sezonie – przyznał rozgrywający Tomasz Gębala.

W imprezie zagra 12 zespołów podzielonych na cztery grupy. Zwycięzcy każdej z nich awansują do półfinałów. Zespoły z drugich miejsc będą rywalizowały o miejsca 5-9, a z trzecich - o 9-12. "Dzikie karty" przyznano Fuechse Berlin i Barcelonie.

W ubiegłym roku zespół z Kielc zajął w Super Globe trzecie miejsce (podobnie jak w 2016), a wygrał SC Magdeburg, który później pokonał kielczan w finale Ligi Mistrzów. Jeśli obie drużyny wygrają swoje grupy spotkają się w półfinale.

Podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa udział w turnieju rozpoczną we wtorek meczem z Al-Najma (godz. 9.30), w czwartek ich rywalem będzie San Francisco CalHeat. Finałowe spotkania 17. edycji Super Globe rozgrane zostanie 12 listopada.

Relacja i wynik na żywo meczu Industria Kielce - Al-Najma Club od godziny 09.30 na Polsatsport.pl.

BS, PAP