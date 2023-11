Szokujące wyznanie cheerleaderki. "Przespałam się z połową drużyny"

Rufo, która była gościem popularnego podcastu "The Leo & Danny Show", opowiedziała o szczegółach pracy cheerleaderki, między innymi o zapisach w kontraktach dziewczyn, tańczących podczas meczów najlepszej koszykarskiej ligi świata. Amerykanka zdradziła, że miała w umowie punkt, zabraniający jej wchodzenia w bliższe relacje z zawodnikami Nets.

- Nie pozwalają nam na to, ponieważ panuje przekonanie, że seks odbiera nam energię i talent. Miałam specjalny zapis w kontrakcie, który zabraniał mi wchodzenia w "bliższe kontakty" z zawodnikami. Nie sądzę, by koszykarze mieli podobne punkty w swoich umowach. Myślę, że oni mogą robić, co chcą. I ja też robiłam. Potrafię być utalentowana na parkiecie i aktywna w łóżku. Tańczyłam dla Nets przez cztery lata i w tym czasie przespałam się z połową drużyny. Nie chcę wymieniać nazwisk, ale powiem tylko tyle, że nie byli to zawodnicy rezerwowi - zakończyła Rufo.

Jen Rufo była cheerleaderką Brooklyn Nets w latach 2011-2015. Później zajęła się modelingiem i pracą w mediach.

Jen Rufo - była cheerleaderka Brooklyn Nets Zobacz galerię

