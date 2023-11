Cztery gole w pierwszej połowie! Widzew Łódź gra dalej w Fortuna Pucharze Polski

Widzew Łódź zapewnił sobie awans do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, pokonując na wyjeździe Wisłę Puławy 4:1. Wszystkie bramki zespołu z PKO BP Ekstraklasy zostały zdobyte w pierwszej połowie.

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła po prawie 30 minutach gry. Dawid Tkacz dośrodkował piłkę w pole karne z lewego skrzydła. Fabio Nunes był w stanie pokonać defensorów gospodarzy i strzałem głową wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. Jak się okazało, nie był to koniec problemów drużyny z Puław.

Już po chwili Portugalczyk brał udział w kolejnej akcji bramkowej ekipy z Łodzi. Tym razem Nunes dokładnie podał do Jordiego Sancheza. Hiszpański piłkarz bez większych problemów wykorzystał stworzoną okazję i umieścił futbolówkę w bramce Wisły. Co ciekawe, przed końcem pierwszej połowy padły jeszcze dwie bramki.

Najpierw po raz kolejny w tym starciu swoimi umiejętnościami popisał się Sanchez, który ponownie pokonał Pawła Łakotę. Tym razem przy trafieniu zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego asystował Andrejs Ciganiks. Natomiast na chwilę przed przerwą swoje drugie trafienie zanotował Nunes. Warto jednak zaznaczyć, że również przy tym golu kluczową rolę odegrał Sanchez, który podał do Portugalczyka.

Po przerwie wydawało się, że gospodarze mają jeszcze szansę wrócić do gry. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę w 55. minucie otrzymał bowiem Ciganiks. Zespół z II ligi do pewnego stopnia był w stanie wykorzystać tę okazję. Na lekko ponad kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry Jan Flak wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i zdobył honorową bramkę dla Wisły.

Już do ostatniego gwizdka żadna ekipa nie była w stanie zmienić wyniku tego starcia. Przez to Widzew Łódź zapewnił sobie awans do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski.

Wisła Puławy - Widzew Łódź 1:4 (0:4)

Bramki: Jan Flak 73 - Fabio Nunes 27, 43, Jordi Sanchez 31, 38