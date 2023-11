- Nie jesteśmy faworytem i nie będziemy pod presją, co ułatwia, a nie utrudnia nam sytuację. Wiemy, z kim się mierzymy. To dobrze, że rozpoczynamy z takim rywalem i to na wyjeździe. Zobaczymy, na jakim etapie jest budowany zespół. Wierzę, że czeka nas dobre widowisko - a wiem, że ma być 15 tysięcy widzów. Chcemy napsuć rywalkom krwi i walczyć o jak najlepszy wynik. Kluczowa jest oczywiście defensywa, tym bardziej, że zagramy przeciw mistrzyniom. W złotej drużynie nie brakuje nikogo z Eurobasketu - podkreślił trener reprezentacji Karol Kowalewski.

Polki w gr. C eliminacji ME 2025 zmierzą się także z Litwą i Azerbejdżanem (mecze z tym ostatnim zespołem w 2024 i 2025 r.).

Po spotkaniu w Brukseli podejmą 12 listopada Litwinki w hali w Katowicach-Szopienicach. Na co dzień nie występuje w niej żaden zespół koszykarskiej ekstraklasy i 1. Ligi, ale grają tam siatkarze GKS Katowice w PlusLidze.

Kapitanem reprezentacji jest doświadczona 34-letnia Weronika Gajda, mająca za sobą ponad 75 meczów z orzełkiem na piersi. Najwięcej występów ma na koncie jej rówieśniczka Agnieszki Skobel - 150.

Kontuzja wykluczyła z udziału w najbliższych spotkaniach Magdalenę Ziętarę z mistrzowskiej drużyny Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Relacja i wynik na żywo meczu Belgia - Polska od godziny 20.30 na Polsatsport.pl.

BS, PAP