Wielki talent z Industrii Kielce wrócił do Szwecji. "Trapiły go kontuzje"

21-letni Szwed, uznawany za wielki talent, trafił do Kielc przed sezonem 2022/23 jako król strzelców szwedzkiej ekstraklasy w barwach Redbergslid IK.

Z powodów kłopotów zdrowotnych w zespole ze stolicy regionu świętokrzyskiego zadebiutował dopiero w połowie listopada 2022 roku. Zagrał łącznie w 18 meczach, zdobył w nich 35 bramek oraz zanotował 57 asyst. W poprzednich rozgrywkach Ligi Mistrzów zdobył sześć bramek. W tym sezonie nie pojawił się na już europejskich parkietach, a grał wyłącznie w meczach polskiej ekstraklasy.

Kielecki klub poinformował, że kontrakt ze szwedzkim lewym rozgrywającym został rozwiązany za porozumieniem stron.

- Elliot nie miał niestety łatwego wejścia do zespołu. Od początku jego pobytu trapiły go kontuzje, co przeszkodziło mu stać się ważną częścią drużyny. Dlatego uznaliśmy, że korzystniej dla obu stron będzie, by dalej rozwijał się w Szwecji. Dziękujemy mu jednocześnie za grę dla naszego klubu oraz włożony wysiłek i zaangażowanie w meczach oraz treningach. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na europejskich parkietach - powiedział wiceprezes Industrii Kielce Paweł Papaj, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Od środy Stenmalm jest już zawodnikiem Ystads IF, który zajmuje 10. miejsce w szwedzkiej ekstraklasie. W tym klubie gra jego starszy brat Philip, który wcześniej występował w Orlen Wiśle Płock.

MC, PAP