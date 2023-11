Santos zasiadał na ławce drużyny narodowej Portugalii od 2014 do 2022 roku. Doświadczony szkoleniowiec z ekipą z Półwyspu Iberyjskiego sięgnął między innymi po mistrzostwo Europy. Prowadził Portugalczyków również podczas mistrzostw świata w Katarze. To właśnie wtedy doszło do sporu pomiędzy trenerem a jedną z największych gwiazd piłki nożnej, czyli Ronaldo.

Portugalski szkoleniowiec nie wystawił byłego piłkarza Realu Madryt w wyjściowym składzie na mecz ze Szwajcarią w 1/8 finału mistrzostw. Ronaldo nie zagrał także od pierwszej minuty podczas starcia z Marokiem w ćwierćfinale. Te decyzje Santosa wywołały spore oburzenie gwiazdora. Teraz były selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z "A Bola" wypowiedział się na temat swoich relacji z Ronaldo.

- Już nie rozmawiamy. Nie wiem, który to dzień. Nie rozmawialiśmy od czasu, gdy przyjechałem z Kataru. To nie ma nic wspólnego z meczem ze Szwajcarią. Miałem bardzo silną relację z Cristiano, również na płaszczyźnie prywatnej. Poznaliśmy się w Sportingu, kiedy miał 19 lat, a relacja polepszyła się, kiedy spotkaliśmy się w reprezentacji. Nasza więź była podobna do relacji ojca z synem lub starszego brata z młodszym - stwierdził Santos.

Doświadczony trener wytłumaczył, dlaczego nie wystawił Ronaldo w najważniejszych meczach Portugalii na mistrzostwach świata.

- W Katarze podjąłem strategiczną decyzję. Trzeba to zrozumieć. Powiedziałem mu, że jest najlepszy na świecie. To prawda. Był jednak taki moment w jego karierze, który był dla niego bardzo trudny. W drugiej połowie 2022 roku miał sześć miesięcy, które były okropne. Nawet w aspekcie psychicznym. Zaczęło się od tego nieszczęścia, które spotkało jego dom i rodzinę. Nikt z nas nie chciałby przez to przechodzić. Ten moment bardzo go poruszył, a potem doszła część sportowa. Cristiano nie miał okresu przygotowawczego. Nie trenował przez dwa miesiące. Potem wrócił do Manchesteru United, ale nie grał - powiedział.

Warto zaznaczyć, że w udzielonym wywiadzie Santos ani słowem nie odniósł się na do swojej pracy z reprezentacją Polski. Portugalczyk zasiadał na ławce trenerskiej Biało-Czerwonych od stycznia do września 2023 roku. Poprowadził Polaków w zaledwie sześciu spotkaniach, zanim Polski Związek Piłki Nożnej postanowił zakończyć z nim współpracę.

AA, Polsat Sport