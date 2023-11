- Jedziemy tam bardzo skoncentrowani i zdeterminowani, żeby awansować do kolejnej rundy. Jeszcze nikt przed meczem nie wygrał, a wielu przegrało, tak to jest w tym sporcie. Oczywiście, jesteśmy faworytem, ale musimy to potwierdzić na boisku i przede wszystkim zachować się odpowiedzialnie, podejść bardzo skoncentrowanym do tego spotkania, bo to - choć od przeciwnika też - jednak w głównej mierze od nas będzie zależało, jak ten mecz będzie wyglądał - mówił szkoleniowiec Jagiellonii przed wyjazdem zespołu do Rzeszowa.

- Istotą sportu jest zwycięstwo. Ja bym się bardziej wolał skupić na sile mentalności, motywacji wewnętrznej niż zewnętrznej. To są sportowcy, którzy chcą wygrywać i nie ma znaczenia czy to trening, sparing, czy ten przeciwnik jest silny, czy mniej wymagający, z pierwszej ligi, czy z ekstraklasy. Ta drużyna ma chcieć wygrywać zawsze; nie wyobrażam sobie, że trzeba stosować jakąś dodatkową motywację - dodał.

Siemieniec przyznał, że do końca nie wie, jakiej gry gospodarzy powinni się spodziewać jego piłkarze.

- Czy to będzie odważna gra, z pressingiem, próbą przejęcia inicjatywy, czy raczej niski blok i wyczekiwanie swoich szans w kontrataku czy po stałym fragmencie (...). Ja bym chciał skupić się na tym, jak my mamy grać. Wierzę, że nasza gra będzie przede wszystkim skuteczna, będziemy stwarzać sytuacje bramkowe i to doprowadzi nas do zwycięstwa - zaznaczył.

Białostoczan czeka w tym tygodniu kilkudniowy wyjazd. Podobnie jak po zaległym meczu ekstraklasy, rozegranym w środku tygodnia w Poznaniu z Lechem, już nie wracali do domu przed meczem ligowym z Pogonią w Szczecinie, tak teraz - po meczu z Resovią - poza Białymstokiem, w okolicach Kielc, będą przygotowywali się do sobotniego meczu w ekstraklasie z Koroną.

W kadrze nie powinno zabraknąć dwóch kluczowych piłkarzy Jesusa Imaza i Afimico Pululu, którzy zagrali już w końcówce piątkowego meczu ze Stalą Mielec (Hiszpan zdobył nawet bramkę, Jagiellonia wygrała 4:0). Ale raczej do końca pierwszej części rozgrywek, czyli do zimowej przerwy, kibice nie zobaczą już na boisku Jarosława Kubickiego. Doświadczony pomocnik był ostatnio w bardzo dobrej formie, ale w meczu ze Stalą doznał poważnej kontuzji stawu skokowego, niewykluczona jest operacja.

- Na pewno rotacje w składzie na mecz z Resovią będą, jest to okazja dla zawodników, którzy na co dzień też ciężko pracują i cierpliwie czekają na swoje szanse i też w tym zespole odgrywają rolę, często niewidoczną gołym okiem dla kibica. Zespół, to nie jest tylko jedenastu piłkarzy, którzy grają na boisku. O ich postawie decydują też zawodnicy, którzy na co dzień wywierają na nich presję poprzez rywalizację - zakończył trener Siemieniec.

Relacja i wynik na żywo meczu Resovia Rzeszów - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.00.

fdz, PAP