Genialny gol Polaka dla Liverpoolu! Co za uderzenie (WIDEO)

We wtorek 7 listopada zespół Liverpoolu do lat 21 rywalizował z ekipą Barrow AFC w swoim trzecim meczu fazy grupowej EFL Trophy. W pierwszym składzie młodzieżowej drużyny "The Reds" pojawił się Mateusz Musiałowski. Zawodnik z pięcioma występami w reprezentacji Polski U21 wpisał się na listę strzelców w 20. minucie.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz z polskiej okręgówki trenerem mentalnym gwiazdy reprezentacji Argentyny. "Myślałem, że to fejk"

Urodzony w 2003 roku piłkarz otrzymał podanie przed polem karnym rywali, a po chwili zdecydował się oddać strzał z dystansu. Futbolówka poszybowała pod poprzeczkę bramki zespołu Barrow AFC. Golkiper "The Bluebirds" nie miał szansy zatrzymać tego uderzenia. Nagranie, na którym uwiecznione zostało trafienie Polaka, pojawiło się w mediach społecznościowych Liverpoolu.

Musiałowski with a wonderstrike for the U21s 👏💫 pic.twitter.com/NgQeYPzycZ — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2023

Mimo bramki zdobytej przez Musiałowskiego młodzieżowa drużyna Liverpoolu przegrała to wyjazdowe starcie 1:2. Piłkarze angielskiego giganta nadal mają jednak szansę na awans do fazy play-off EFL Trophy. O wszystkim zadecyduje mecz Blackpool - Morecambe, który zostanie rozegrany we wtorek 14 listopada.

Musiałowski na Wyspy przeniósł się na początku sierpnia 2020 roku. Do Liverpoolu trafił z młodzieżowej drużyny polskiego klubu UKS SMS Łódź. Napastnik występował w reprezentacjach Polski do lat 15, 16, 17 i 21.

AA, Polsat Sport