Cenne zwycięstwo Arsenalu w Lidze Mistrzów. Coraz trudniejsza sytuacja Sevilli

Od początku spotkania lepiej prezentowali się "Kanonierzy", którzy dłużej utrzymywali się przy piłce i szukali sposobu na przedarcie się przez obronę gości. Gol na 1:0 padł po upływie 30 minut. Gospodarze odebrali piłkę w środkowej strefie boiska. Następnie podanie na skrzydło otrzymał Bukayo Saka, który zagrał do nabiegającego Leandro Trossarda. Belg z bliskiej odległości posłał futbolówkę do siatki.

Do końca pierwszej części gry nie oglądaliśmy już zbyt wielu sytuacji do trafienia. Arsenal zszedł na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Początek drugiej odsłony rywalizacji nie porwał, jeśli chodzi o tempo gry i liczbę okazji do strzelenia gola. W końcu w 64. minucie "Kanonierzy" powiększyli przewagę. Gabriel Martinelli zagrał kapitalną piłkę za linię obrony. Za podaniem sprintem ruszył Saka, który dopadł do futbolówki, po czym okiwał obrońcę w polu karnym i pewnie pokonał Marko Dmitrovicia.

Sevilla nie ruszyła do odrabiania strat. Zamiast tego podostrzyła grę, co przełożyło się na kilka żółtych kartek. W 85. minucie gry na boisku pojawił się Jakub Kiwior. Reprezentant Polski zmienił Sakę. Ostatecznie na Emirates Stadium nie zobaczyliśmy już goli. Arsenal wygrał i z dorobkiem dziewięciu punktów po czterech meczach prowadzi w tabeli grupy B. Sevilla ma na koncie dwa punkty i traci trzy oczka do RC Lens i PSV Eindhoven.

Arsenal - Sevilla FC 2:0 (1:0)

Bramki: Leandro Trossard 29, Bukayo Saka 64

mtu, Polsat Sport