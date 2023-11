Po trzech rozegranych kolejkach w lepszej sytuacji są piłkarze Lens, którzy jako jedyni w grupie B nie zaznali jeszcze goryczy porażki. Przedstawiciele ligi francuskiej na inaugurację rozgrywek zremisowali 1:1 z Sevillą, następnie sensacyjnie pokonali 2:1 Arsenal, a kilkanaście dni temu podzielili się punktami właśnie z PSV. Teraz przyszedł czas na rewanż, który dla obu ekip może mieć kluczowe znaczenie w kontekście wyjścia z grupy.

ZOBACZ TAKŻE: Dramat Neymara! Chcieli porwać jego dziecko

Ekipa z Eindhoven zgromadziła do tej pory na swoim koncie dwa punkty i musi w końcu zacząć wygrywać, jeśli chce awansować do fazy pucharowej. W lidze PSV imponuje skutecznością i na pewno zrobi wszystko, by przełożyć to na zmagania w europejskich pucharach. W minionej kolejce holenderskiej Eredivisie podopieczni Petera Bosza rozbili 6:0 Heracles Almelo i umocnili się na pozycji lidera.

Relacja i wynik na żywo meczu PSV Eindhoven - RC Lens na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.