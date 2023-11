Legia Warszawa niepokonana w Pucharze Europy FIBA. Zwycięstwo w Finlandii

Legia Warszawa pokonała w Finlandii Kataję Basket Joensuu 89:85 (25:22, 16:27, 29:20, 19:16) w meczu 4. kolejki grupy J Pucharu Europy FIBA koszykarzy. To czwarta z rzędu wygrana zespołu trenera Wojciecha Kamińskiego, który z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli.

Drugie spotkanie z trzecim zespołem ligi fińskiej i zdobywcą krajowego pucharu było wyrównane i zacięte, a legioniści nie mieli takiej przewagi jak w stolicy, kiedy wygrali 85:62.

Najwyższe prowadzenie gospodarze mieli pod koniec drugiej kwarty - 49:41. W 26. minucie Legia doprowadziła do remisu 58:58.

Decydująca dla losów meczu była pierwsza część czwartej kwarty. Po akcjach Christiana Vitala i Raymonda Cowelsa i ich rzutach za trzy punkty, warszawiacy objęli prowadzenie 81:71 w 34. minucie i do końca meczu kontrolowali wynik. Rywale zbliżyli się co prawda na dwa punkty (83:85), ale faulowany Vital, jeden z liderów Legii, pewnie wykorzystał dwa wolne, gdy zegar wskazywał osiem sekund do końca czwartej kwarty.

Legia po raz trzeci w ostatnich latach gra w Pucharze Europy FIBA. W sezonie 2021/22 podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego dotarli do 1/4 finału rozgrywek, ale byli gorsi w dwumeczu od Unahotels Reggio Emilia.

Kataja Basket Joensuu - Legia Warszawa 85:89 (22:25, 27:16, 20:29, 16:19)

Legia Warszawa: Christian Vital 22, Raymond Cowels III 21, Aric Holman 11, Marcel Ponitka 9, Michał Kolenda 9, Shawn Pipes Jr. 8, Josip Sobin 6, Dariusz Wyka 3, Marcin Wieluński 0

MC, PAP