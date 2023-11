PGE Spójnia Stargard po raz drugi pokonała Holendrów w Pucharze Europy FIBA

PGE Spójnia Stargard po raz drugi pokonała holenderski Heroes Den Bosch 73:65 (15:21, 17:14, 16:16, 25:14) i ciągle pozostaje w grze o awans do kolejnej fazy rozgrywek Pucharu Europy FIBA. O triumfie zespołu z Pomorza Zachodniego zadecydowała ostatnia kwarta meczu.

Zwycięstwo PGE Spójni jest dość okazałe, choć przez większą część meczu nic tego nie zapowiadało. Stargardzianie przegrali bowiem pierwszą kwartę i od tego czasu kilkupunktową przewagę mieli goście z Holandii.

Dopiero na początku czwartej kwarty Aleksandar Langovic rzutem spod kosza doprowadził do wyrównania (53:53), a minutę później dał gospodarzom prowadzenie. Okazało się później, że był to moment zwrotny w tym spotkaniu, bowiem do końca przewagi nie oddali, a wręcz z każdą akcję ją powiększali.

Ostatnie punkty dla zespołu ze Stargardu zdobył Sebastian Kowalczyk, dwukrotnie trafiając z rzutów wolnych.

Spójnia z bilansem dwóch wygranych i dwóch porażek zajmuje drugą pozycję w tabeli grupy H. Komplet czterech zwycięstw ma ekipa z Chemnitz, która 15 listopada podejmie polski zespół.

PGE Spójnia Stargard - Heroes Den Bosch 73:65 (15:21, 17:14, 16:16, 25:14)

PGE Spójnia: Benjamin Simons 16, Sebastian Kowalczyk 12, Aleksandar Langovic 12, Dominik Grudziński 8, Stephen Brown Jr. 8, Wesley Gordon 5, Adam Brenk 5, Devon Daniels 4, Karol Gruszecki 3, Adam Łapeta 0

MC, PAP