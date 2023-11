Początkowo rękawice z "Rebeastiem" miał skrzyżować Nurullo Aliev (9-0, 2 KO). Na finiszu przygotowań Tadżyk doznał jednak urazu nogi, który wykluczył go ze starcia. Czasu do gali zostało niewiele, ale UFC znalazło zawodnika, który wyraził gotowość do stoczenia boju z Rębeckim. Nowym rywalem Polaka został Roosvelt Roberts (12-3-1NC, 4 KO, 5 Sub). Zgodnie z pierwotnym planem walka odbędzie się w limicie kategorii lekkiej.

Dla Amerykanina będzie to powrót do UFC po ponad dwuletniej przerwie. Jego pierwsza przygoda z amerykańskim gigantem zakończyła się na ośmiu walkach, w których zanotował cztery wygrane, trzy porażki i jeden no contest. Po odejściu z UFC wygrał dwie zawodowe walki, po czym wystąpił w The Ultimate Fighter 31, w którym zapisał na swoim koncie zwycięstwo i porażkę.

Warto wspomnieć, że Roberts dostał się do amerykańskiej organizacji w 2018 roku poprzez udany występ w Dana White's Contender Series. W ten sam sposób angaż w UFC trzy lata później wywalczył sobie Rębecki. Na razie kariera zawodnika Berserkers Team w największej organizacji MMA na świecie układa się znakomicie. Najpierw pokonał na punkty Nicka Fiore, a następnie rozbił niskimi kopnięciami Loika Radzhabova.

Gala UFC 295 zapowiada się znakomicie. Walką wieczoru w legendarnej Madison Square Garden dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrzowski w wadze półciężkiej. O pas powalczą Alex Pereira i Jiri Prochazka. W co-main evencie zmierzą się Tom Aspinall i Sergey Pavlovich. Na szali tej potyczki znajdzie się tytuł tymczasowego mistrza wagi ciężkiej.

Transmisja gali UFC 295 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 02:00.

mtu, Polsat Sport