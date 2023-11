Agent i brat gwiazdy Premier League w areszcie! Są zarzuty

Nie jest to z pewnością łatwy czas dla Marcusa Rashforda. Manchester United zawodzi na całej linii, przegrywając mecz za meczem, podczas środowego spotkania Ligi Mistrzów z Kopenhagą sam zawodnik otrzymał czerwoną kartkę i musiał przedwcześnie opuścić boisko, a do tego członek jego najbliższej rodziny trafił do aresztu.

Jak podaje "Daily Telegraph" - brat Rashforda Dane został pod koniec października aresztowany w Miami Beach na Florydzie, gdzie przebywał na urlopie. Początkowo mężczyźnie postawiono zarzut pobicia, który następnie zmieniono na przemoc domową. Brytyjska prasa nie posiada informacji o tożsamości ofiary Dane'a Rashforda. Wiadomo jednak, że po kilkunastu godzinach opuścił areszt za sprawą kaucji (1500 dolarów), którą wpłaciła jego siostra Chantelle Maynard. Teraz 31-latek oczekuje na rozprawę sądową, której termin zaplanowano na 27 listopada.

Nie wiadomo jeszcze jak powyższe doniesienia wpłyną na piłkarza Manchesteru United. Dane Rashford jest przecież agentem swojego brata i reprezentuje jego interesy w świecie futbolu. W duecie z Dwaine'em Maynardem prowadzą firmę DN May Sports Management.