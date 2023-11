Imponująca forma Los Angeles Kings w meczach wyjazdowych

Słoweniec, który trafił do pustej bramki 12 sekund przed końcową syreną, wcześniej zaliczył też asystę. 36-latek, który barwy drużyny z Los Angeles reprezentuje od 2010 roku, został czwartym zawodnikiem w historii klubu z dorobkiem co najmniej 400 goli. Rekordzistą pozostaje Luc Robitaille - 557.

Poza Kopitarem na wyróżnienie wśród gości zasłużyli bramkarz Cam Talbot, który obronił 37 strzałów rywali, oraz Szwed Adrian Kempe, który uzyskał jednego gola i popisał się podaniem otwierającym drogę do bramki.

"Długo mecz układał się tak, jak przypuszczaliśmy, że będzie i tak, jak chcieliśmy. Był dość zamknięty, a wyprowadzane ciosy nic nie dawały. Na szczęście to my zdobyliśmy pierwszego gola, co ułatwiło nam zadanie. Golden Knights tego nie lubią, wolą dominować niż odrabiać straty" - ocenił trener Kings Todd McLellan.

"Królowie" zostali ósmym w historii NHL zespołem, który rozpoczął sezon od co najmniej siedmiu wyjazdowych wygranych. Poprzednio z takiego osiągnięcia cieszyli się hokeiści Pittsburgh Penguins i New Jersey Devils w edycji 2009/10.

Zdobywcy Pucharu Stanleya rozpoczęli sezon od 11 wygranych i porażki po dogrywce, ale spotkanie z Kings było drugim z rzędu, w którym nie powiększyli dorobku.

"Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Mam nadzieję, że tak będzie z nami. Wydaje się, że zabrakło nam sił. Długo graliśmy całkiem dobrze, ale później nogi nas nie niosły. Ale spokojnie, na następne spotkanie będziemy gotowi" - przyznał kapitan "Złotych Rycerzy" Mark Stone.

Mimo porażki obrońcy tytułu z dorobkiem 23 punktów są najlepszą drużyną rozgrywek.

mtu, PAP