Drużyna z Bergamo aktualnie prowadzi w grupie D. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego mają na koncie siedem punktów i w tej edycji LE nie zaznali jeszcze smaku porażki. Dwa tygodnie temu Atalanta po raz pierwszy straciła punkty. Miało to miejsce w wyjazdowym spotkaniu ze Sturmem, które zakończyło się wynikiem 2:2.

Natomiast austriacki zespół przygodę z fazą grupową LE rozpoczął od porażki ze Sportingiem. Następnie w Sosnowcu pokonał Raków 1:0. Później przyszedł wspomniany podział punktów w spotkaniu z Atalantą. Przypomnijmy, że zawodnikiem Sturmu jest Szymon Włodarczyk, który dwa tygodnie temu w meczu z włoską drużyną wpisał się na listę strzelców.

Równolegle do meczu Atalanta - Sturm rozgrywane będzie starcie Rakowa ze Sportingiem. Wszystko wskazuje na to, że ta seria gier będzie kluczowa w kontekście tego, kto awansuje do fazy pucharowej Ligi Europy i Ligi Konferencji oraz komu przyjdzie pożegnać się z europejskimi pucharami w tym sezonie.

Relacja i wynik na żywo meczu Atalanta BC - Sturm Graz na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

