Łukasz Kaczmarek został wybrany najlepszym siatkarzem na świecie. Polak zwyciężył w corocznym rankingu volleyboxnet. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, w której na co dzień występuje, zwyciężyła w kategorii klubów

Zakończone już sezony, zarówno reprezentacyjny, jak i ligowy, Kaczmarek może zaliczyć do niemal idealnych. Z kadrą narodową zdobył w tym roku wszystko, co mógł. Siatkarz, który nigdy nie grał pierwszych skrzypiec w reprezentacji, dostał więcej szans wskutek kontuzji Bartosza Kurka. Wykorzystał je perfekcyjnie.

Tegoroczna lista trofeów i nagród tego zawodnika jest imponująca. "Najsłabszym" osiągnięciem jest zdobycie wicemistrzostwa Polski. Do tego można dołączyć Puchar oraz Superpuchar Polski oraz trzecie z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

W biało-czerwonych barwach Kaczmarek zaczął od zwycięstwa w Lidze Narodów. Dwa miesiące później dołożył do tego złoty medal mistrzostw Europy. W obu tych turniejach został też wybrany do "drużyny marzeń". Zwieńczeniem sezonu były kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, w których podopieczni Nikoli Grbicia nie przegrali żadnego meczu.

Trudno się więc dziwić, że nie miał sobie równych w tegorocznym rankingu volleybox.net. Zdobył w nim 785 punktów i wyprzedził drugiego Kubańczyk Miguela Angela Lopeza o ponad 80 "oczek". Na najniższym stopniu podium uplasował się Holender Nimir Abdel-Aziz. W najlepszej "10" znalazło się jeszcze dwóch naszych reprezentantów: Wilfredo Leon i Paweł Zatorski.

W kategorii klubów pierwsze miejsce zajęła Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Drugie miejsce zajęła Sada Cruzeiro, natomiast trzecie - Jastrzębski Węgiel.

Karolina Potrykus, Polsat Sport