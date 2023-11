Co prawda, do końca sezonu pozostają trzy rundy, ale to właśnie tor Sepang może być miejscem, w którym szala zwycięstwa może przechylić się na stronę któregoś z pretendentów do tytułu. Malezyjski obiekt był świadkiem wielu zdarzeń, które zapisały się na kartach historii MotoGP. Czy tak będzie tym razem?

Pecco Bagnaia kontra Jorge Martin, tak trzeba traktować walkę o tytuł. Martin nie ma nic do stracenia. Goni lidera, jest w znakomitej formie, którą potwierdził w Tajlandii. Wydaje się być nie do zatrzymania. Co więcej, pojawia się wiele informacji, co do zmiany zespołu na rok 2024. Martin miałby zamienić się miejscami z Eneą Bastianinim, który od pierwszego wyścigu w tym sezonie, walczy z kontuzjami. Czy tak się stanie, okaże się niebawem.



A co z liderem klasyfikacji generalnej, broniącym tytułu Bagnaią? Włoch tradycyjnie epatuje spokojem, rozsądkiem i akceptuje wyzwanie rzucone przez zawodnika Prima Pramac Ducati. Co więcej, mówi, że wdzięczny jest za sam fakt, że może walczyć o tytuł. Liczby mówią wszystko. Azjatycka część sezonu należy do Martina. Bagnaia zdobył zaledwie 106 punktów, podczas gdy Martin, od GP Indii wywalczył, aż 129 "oczek", mimo wywrotki na prowadzeniu w GP na torze Mandalika. To obrazuje, jak zacięty bój czeka nas do końca sezonu. Zapinamy zatem pasy i czekamy na starcia w Malezji, Katarze i Walencji.



W ten weekend do walki o punkty może włączyć się także już dwukrotny mistrz świata Superbików Alvaro Bautista, który pojedzie na Sepang z dziką kartą, w nagrodę za dwa tytuły mistrzowskie. Hiszpan może namieszać w stawce. Pytanie, czy będzie w stanie dorównać Daniemu Pedrosie, który zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę dla zawodników z dzikimi kartami, nie mówiąc o powtórzeniu sukcesu Troya Baylissa na Ducati, w Walencji, w sezonie 2006.

Transmisje z GP Malezji w Polsacie Sport Premium 2, na Polsatsport.pl i Polsat Box Go.