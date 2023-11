Piłkarz klubu z Premier Leauge odsunięty od zespołu. Powodem problemy psychiczne

Napastnik Burnley Lyle Foster został odsunięty od gry na czas nieokreślony. Powodem są nawracające problemy ze zdrowiem psychicznym zawodnika. Taką informację w czwartek na portalu "X" zamieścił przedostatni zespół Premier Leauge - Burnley.

Reprezentant RPA w trwającym aktualnie sezonie strzelił dla Burnley trzy gole w ośmiu dotychczasowych występach. Nie tak dawno napastnik poinformował, że zmaga się z problemami natury psychicznej i zwrócił się do klubu o pomoc. W oświadczeniu wydanym w serwisie "X" można przeczytać, że klub zapewnił swojemu piłkarzowi wsparcie i opiekę oraz zadba o to, aby ten mógł wrócić do pełni zdrowia.

Burnley odcięło się również od komentarzy w tej sprawie i nie będzie udzielać informacji na temat zdrowia zawodnika aż do odwołania. Przypadek Fostera nie jest odosobniony. Nie tak dawno media obiegła smutna informacja o problemach piłkarza Nicei - Alexisa Beki-Beki. Kolega klubowy Marcina Bułki chciał popełnić samobójstwo, skacząc z mostu A8 w Nicei. Ostatecznie dzięki skutecznej interwencji policji i wojska, zawodnika udało się nakłonić do rozmów i porzucenia zamiaru podjęcia próby samobójczej. Klub również udzielił zawodnikowi niezbędnej pomocy.

K.P, Polsat Sport