Aluron CMC Warta Zawiercie to czwarta drużyna minionego sezonu PlusLigi. Ambicje zawiercian w bieżącej kampanii z pewnością sięgają powrotu na ligowe podium, a może nawet i powalczenia o mistrzowski tytuł. Do drużyny latem dołączyli przecież chociażby Mateusz Bieniek, Karol Butryn i Trevor Clevenot. Niestety, tak samo jak w przypadku kilku innych klubów PlusLigi, "Jurajscy Rycerze" są na razie mocno przetrzebieni kadrowo, co znacząco wpływa na słabsze rezultaty uzyskiwane na początku kampanii. W trzech ligowych meczach podopieczni Michał Winiarskiego zdobyli jak na razie tylko trzy punkty.

Tyle samo "oczek" mają na swoim koncie siatkarze z Częstochowy. Beniaminek w poniedziałek niespodziewanie pokonał 3:1 Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, zdobywając pierwsze punkty po awansie do elity. Kędzierzynianie przystąpili do spotkania w bardzo okrojonym składzie, ale tak czy siak Damianowi Kogutowi i spółce należą się brawa. W dwóch pozostałych meczach Exact Systems Hemarpol przegrał ze Ślepskiem Suwałki i Jastrzębskim Węglem.

