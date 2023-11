Industria Kielce już wie, z kim zagra w półfinale Super Globe

Piłkarze ręczni Industrii Kielce zagrają z SC Magdeburg o awans do finału 17. edycji Super Globe, rozgrywanej w saudyjskim Dammam. Zawodnik niemieckiej drużyny Daniel Pettersson popisał się niecodziennym wyczynem w meczu z australijskim University of Queensland, zdobywając 26 bramek.

Starcie Industrii Kielce z najlepszym zespołem klubowym Ameryki Północnej i Karaibów San Francisco CalHeat z USA był jednostronnym widowiskiem. W porównaniu do wtorkowego spotkania z Al-Najma Club polska drużyna zagrała zdecydowanie lepiej, zarówno w obronie, jak i w ataku. Z bardzo dobrej strony pokazali się skrzydłowi mistrzów Polski. Dylan Nahi zdobył 10 bramek, a Szymon Wiaderny - osiem. Podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa wygrali ostatecznie 49:23 (22:12).

ZOBACZ TAKŻE: Wielki talent z Industrii Kielce wrócił do Szwecji. "Trapiły go kontuzje"

W sobotnim półfinale kielczanie zmierzą się z SC Magdeburg i będzie to dla nich okazja do rewanżu za przegrany finał ostatniej edycji europejskiej Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna w ostatnim meczu grupowym rozgromiła University of Queensland HC 57:14 (28:7). Niecodziennym wyczynem popisał się prawoskrzydłowy "Gladiatorów" Daniel Pettersson. Szwed zdobył aż 26 bramek, a w całym spotkaniu pomylił się tylko raz.

Drugą parę półfinałową tworzą Fuechse Berlin i FC Barcelona. "Lisy" wygrały w czwartek z Al-Kuwait 37:28 (18:16), ale na zwycięstwo musiały solidnie zapracować. Dość długo pojedynek był zacięty i wyrównany. W 37. minucie bramkarza Fuechse pokonał Vinicius Teixeira, doprowadzając do remisu (20:20). Kolejnych pięć bramek zdobył jednak zespół z Berlina i dopiero wtedy skończyły się emocje w meczu.

Trochę problemów miała także Barcelona. Egipskie Al Ahly stawiało ekipie z Katalonii zacięty opór. Hiszpanie dopiero pod koniec pierwszej połowy odskoczyli na kilka bramek. Pierwsze dziesięć minut po zmianie stron podopieczni trenera Carlosa Ortegi wygrali 6:1 i później kontrolowali już wydarzenia na parkiecie. Najskuteczniejszym zawodnikiem ekipy z Półwyspu Iberyjskiego był zdobywca siedmiu bramek Pol Valera, a jego zespół wygrał ostatecznie 37:26 (19:16).

MC, PAP