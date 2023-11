Znany muzyk sprowokował kibiców Interu! Legenda klubu porównała go do klauna

Były członek zespołu Oasis nie ukrywa faktu, że sympatyzuje z klubem z niebieskiej części Manchesteru. Muzyk podczas swojego występ na Forum Mediolanum w Assago delikatnie "zakpił" z fanów Interu.

Gallagher w trakcie koncertu postanowił uszczypliwie zadedykować utwór "Don't Look Back In Anger" sympatykom "Nerazzurrich". Co więcej, na scenie pojawił się... Pep Guardiola wykonany z kartonu.

O tych drobnych prowokacjach Gallaghera od razu rozpisali się internauci, a także włoskie media. Na zachowanie gwiazdora zareagował również legendarny obrońca Interu, Marco Materazzi.

Włoch w relacji na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie muzyka, jednak jego twarz zasłonił... emotikoną klauna. Ten post w jednoznaczny sposób zasugerował, co były piłkarz myśli o wydarzeniach, które miały miejsce w Assago.

HS, Polsat Sport